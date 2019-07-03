СЖР организовал сбор средств для редакций газет в Тулуне, пострадавших от паводка

ТАСС, 3 июля. Союз журналистов России (СЖР) организовал сбор средств для помощи редакциям газет "Земля Тулунская" и "Компас ТВ", попавших в зону паводка в городе Тулун. Об этом сообщается в среду на сайте СЖР.

"В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет "Земля Тулунская" и "Компас ТВ". В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован. Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет", - говорится в сообщении.

По данным СЖР, для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.

Как рассказала ТАСС сотрудница издания "Компас ТВ" Наталья Буракова, пострадали не только редакции, но и их сотрудники. У самой Натальи затопило дом, в котором жила она с бабушкой, у ее коллеги их "Земли Тулунской" паводок полностью унес дом.

"Вода поднималась очень высоко, редакция "Земли Тулунской" находится ниже нашей в городе, и первой затопило ее. Наш офис на пригорке, в центре города, но вода зашла и туда", - рассказала Буракова.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным МЧС, в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим. По состоянию на утро 3 июля в регионе остается подтопленным 31 населенный пункт, 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов.