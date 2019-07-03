Глава ГИБДД прокомментировал аварию на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лобовые столкновения машин занимают треть от общего числа ДТП в России. Об этом журналистам на брифинге в среду сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.

"Лобовые столкновения занимают треть от общего потока статистики ДТП. Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди", - сказал он.

В качестве примера Черников привел произошедшее накануне ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. "Вчерашнее ДТП на Кутузовском проспекте яркий тому пример. Произошло лобовое столкновение при выезде на полосу встречного движения - двое погибли, четверо детей пострадали. К сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - отметил глава ГИБДД.

По его словам, ДТП произошло по причине неопытности одного из водителей. "В данном случае неопытный водитель, всего 3 месяца за рулем", - добавил он.