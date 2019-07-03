{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на глубоководном аппарате в российских водах

Брянские власти окажут помощь семье подводника из Почепа, погибшего в Баренцевом море

В последние годы военный вместе с женой и ребенком проживал в Петербурге

ТАСС, 3 июля. Власти Брянской области окажут необходимую помощь семье уроженца брянского города Почепа, который погиб во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

На эту тему
Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Губернатор Брянской области Александр Богомаз и правительство региона выражает соболезнования родным погибшего члена экипажа глубоководного судна. Власти региона окажут всю необходимую помощь его семье", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подводник вместе с женой и ребенком проживал в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьПожар на глубоководном аппарате в российских водах
Президент Казахстана наградил Игоря Крутого орденом Дружбы
Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги композитора в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России
Читать полностью