Брянские власти окажут помощь семье подводника из Почепа, погибшего в Баренцевом море

ТАСС, 3 июля. Власти Брянской области окажут необходимую помощь семье уроженца брянского города Почепа, который погиб во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.