Брянские власти окажут помощь семье подводника из Почепа, погибшего в Баренцевом море

ТАСС, 3 июля. Власти Брянской области окажут необходимую помощь семье уроженца брянского города Почепа, который погиб во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Брянской области Александр Богомаз и правительство региона выражает соболезнования родным погибшего члена экипажа глубоководного судна. Власти региона окажут всю необходимую помощь его семье", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что подводник вместе с женой и ребенком проживал в Санкт-Петербурге.