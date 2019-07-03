ФСИН не против общения арестованных фигурантов дела Калви с родственниками по Skype

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Арестованные фигуранты уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступили с предложением к ФСИН и СК РФ разрешить им поговорить с близкими по Skype, и работники службы исполнения наказания не против этого. Об этом сообщил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

"Сегодня мы посетили обвиняемых по делу Baring Vostok в СИЗО-4. Это Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров. Следствие им не разрешает свидание с родственниками, и они попросили дать им разрешение поговорить с близкими по Skype. Представители ФСИН не против этого, осталось получить разрешение следователя", - сказал Хуруджи.

Ранее сообщалось, что с момента ареста Зюзин не имел возможности общаться со своими женой и детьми.

"Дело Baring Vostok выявило системную проблему, когда следователь не разрешает арестованному общаться с близкими, таким образом оказывая давление на арестованного. Для решение этой проблемы необходимы изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, которые закрепят право арестованного на свидание", - рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.