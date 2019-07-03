Иркутские власти подготовили для пострадавших от наводнения 940 мест в общежитиях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области подготовили 940 новых мест для пострадавших от паводка взамен пунктов временного размещения (ПВР), расположенных в школах, сообщил глава региона Сергей Левченко среду на совещании президента РФ с членами правительства.

Ранее начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов говорил, что жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области планируют перевести из пунктов временного размещения в общежития.

"Мы подобрали новые места размещения с объемом большим, чем ПВР, на 940 человек", - сказал он.

Левченко отметил, что в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 730 жителей затопленных территорий. Большинство ПВР располагаются на базе школ и не приспособлены для постоянного проживания. Кроме того, учебные заведения необходимо подготовить к новому учебному году.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС, на утро 3 июля остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Двадцать человек погибли, 221 госпитализирован. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, затоплен водозабор.