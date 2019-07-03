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Паводок в Иркутской области

В районах Иркутской области восстановлены услуги связи и телевещание

Больше всего перерывов в оказании услуг мобильной связи зафиксировали в Тулунском районе региона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Услуги сотовых операторов и телевещание восстановлены в пострадавших от паводка районах Иркутской области, сообщается в среду на сайте Роскомнадзора.

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"Операторы связи оперативно восстанавливают оказание услуг связи и вещания в пострадавших от паводка районах Иркутской области. На сегодняшний день услуги мобильной связи и телерадиовещания оказываются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего перерывов в оказании услуг мобильной связи фиксировалось в Тулунском районе Иркутской области, где в первые дни наводнения не работали 15 базовых станций сети 2G и 18 - сети 3G. На сегодняшний день количество неработающих базовых станций снижено до одной-двух. По данным Роскомнадзора, технические мероприятия операторов связи позволили увеличить емкость сети, полностью компенсировать работу отключенных базовых станций и сохранить покрытие сетей.

В ведомстве напомнили, что в рамках реализации положений закона об устойчивом Рунете с участием Роскомнадзора ведется работа по созданию Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, ключевой задачей которого будет постоянная актуализация данных о состоянии сетей связи по всей стране, координация и оперативное управление сетями связи в случае чрезвычайных ситуаций.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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