Уровень воды в реке Ия в подтопленном иркутском Тулуне опустился ниже критического

ТАСС, 3 июля. Уровень воды в реке Ия, из-за подъема которого нанесен ущерб городу Тулун в Иркутской области, опустился ниже критической отметки в 7 метров и составил 6,99 метра, сообщили ТАСС в среду в управлении ГО и ЧС города.
"699 сантиметров", - сказал представитель управления, отвечая на вопрос об уровне воды по данным на 22:00 местного времени (17:00 мск).
Прогноз на ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прогнозируемые в регионе дожди не приведут к новым паводкам, но замедлят снижение уровня рек в зоне подтопления.
"Мы не прогнозируем, что будет в ближайшие несколько дней повторение той ситуации, которая была 27-29 июня, но за счет того, что смещается область низкого давления с запада, из Хакасии, Тувы, то осадки там прогнозируются, но они не будут столь продолжительными. Они не приведут к паводкам, но замедлят падение этого уровня [воды в реках]", - сказал он.
Вильфанд сообщил, что сейчас в зоне паводка происходит понижение уровня воды, но из-за того, что вода была выше уровня опасной отметки на несколько метров, оно не будет быстрым.
"Вода уходит, но очень медленно. Все это стекается в Ангару, а Ангара впадает в Енисей, поэтому на Енисее сейчас повысился уровень воды. Например, у города Енисейска, ну и на некоторых других притоках, в Камске, например, который на реке Кама стоит, там тоже отметка достигла опасного уровня", - отметил он.