Уровень воды в реке Ия в подтопленном иркутском Тулуне опустился ниже критического

ТАСС, 3 июля. Уровень воды в реке Ия, из-за подъема которого нанесен ущерб городу Тулун в Иркутской области, опустился ниже критической отметки в 7 метров и составил 6,99 метра, сообщили ТАСС в среду в управлении ГО и ЧС города.

"699 сантиметров", - сказал представитель управления, отвечая на вопрос об уровне воды по данным на 22:00 местного времени (17:00 мск).

Прогноз на ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прогнозируемые в регионе дожди не приведут к новым паводкам, но замедлят снижение уровня рек в зоне подтопления.