Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям моряков, погибших в Баренцевом море

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям и родственникам моряков, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему Военно-морским флотом России адмиралу Н.А. Евменову в связи с гибелью 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Предстоятель Русской православной церкви выразил уверенность, "что руководство Военно-морского флота сделает все возможное, чтобы воздать должное самоотверженному подвигу моряков-подводников, жертвенно служивших Отечеству и исполнивших свой долг до конца".