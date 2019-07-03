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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям моряков, погибших в Баренцевом море

Жертвами трагедии стали 14 подводников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям и родственникам моряков, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

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"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему Военно-морским флотом России адмиралу Н.А. Евменову в связи с гибелью 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Предстоятель Русской православной церкви выразил уверенность, "что руководство Военно-морского флота сделает все возможное, чтобы воздать должное самоотверженному подвигу моряков-подводников, жертвенно служивших Отечеству и исполнивших свой долг до конца".

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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