Марафон помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области пройдет в эфире ОТР

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общественное телевидение России (ОТР) проведет в четверг марафон в поддержку пострадавших во время наводнения в Иркутской области в эфире программы "ОТРажение". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"В ходе марафона в "ОТРажении" расскажут, покажут истории спасения и выживания людей из зоны стихийного бедствия. ОТР покажет разрушенные, смытые с лица земли поселки области, поговорит со спасателями и врачами, волонтерами из разных регионов страны, которые спешат на помощь пострадавшим от природной стихии жителям Приангарья", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, марафон продлится пять часов - с 13:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 мск. В ходе передачи зрителям сообщат, как и чем можно помочь жителям пострадавших от наводнения районов, в том числе как отправить бесплатную посылку с гуманитарной помощью и как перечислить средства нуждающимся.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.