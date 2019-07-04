Экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата представят к госнаградам

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Рим провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поручил представить экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ к государственным наградам.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Сергей Кужугетович, прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", - сказал глава государства. "Есть!" - ответил министр.

3 июля министр обороны посетил Североморск, чтобы на месте проинспектировать, как идет работа комиссии, созданной для расследования причин трагедии. Он пообещал, что все погибшие офицеры, которые ценой своей жизни выполнили задачу по тушению пожара, спасли глубоководный аппарат и своих товарищей, будут представлены к госнаградам.

Шойгу уточнил, что семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое - капитанами 2-го ранга. Двое являлись Героями России.

Во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован". Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.