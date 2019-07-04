РПЦ считает полезной встречу Путина с Папой Римским Франциском

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском имеет важное значение для Русской православной церкви, заявил в четверг глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Нам также известно, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Легойды, встреча Путина и Франциска носит межгосударственный характер.

"Стоит еще раз напомнить, что Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах. Поэтому встреча президента России и Папы Римского - это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер", - отметил глава синодального отдела.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь не обязана комментировать содержание таких встреч, но при этом поддерживает и приветствует "любые контакты глав государств и правительств, в том числе президента Путина и папы Римского Франциска".