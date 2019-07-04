Ситуацию в Чемодановке обсудят на Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям

ОРЕНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, который пройдет в ближайшие 45 дней, обсудит, в частности, ситуацию в Чемодановке Пензенской области, где произошел конфликт между коренными местными жителями и цыганами. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин.

"Мы попросили прежде всего Общественную палату Пензенской области вместе с общественным советом муниципального образования провести слушания [по ситуации в Чемодановке]. На эту тему будем говорить на Совете по межнациональным отношениям при президенте. На ближайшем [Совете, который пройдет] в течение ближайших 45 дней", - сказал он.