Память погибших в Баренцевом море подводников увековечат в городах, где они жили и учились

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Учебные заведения и администрации городов, с которыми связаны биографии погибших в Баренцевом море подводников, почтили память о своих героях и планируют увековечить их имена. В школьных музеях откроются экспозиции о них, а имена героев будут высечены на мемориальных знаках, рассказали ТАСС представители администраций.

Моряки 1 июля ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания на глубоководном научно-исследовательском аппарате при проведении батиметрических измерений в российских водах Баренцева моря. Среди погибших семь капитанов 1-го ранга: Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. Вместе с ними погибли три капитана 2-го ранга - Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев, три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж пострадавшего от пожара глубоководного аппарата ВМФ к государственным наградам.

Школьные музеи

В школе села Едрово Валдайского района Новгородской области, где с 1977 по 1979 годы учился Герой РФ Николай Филин, уже решили посвятить ему отдельный раздел в музее и заказали мемориальную табличку. Как сообщила ТАСС заведующая структурным подразделением школы Татьяна Васильева, про Николая Филина в музее будет отдельная страница, ее оформлением займутся в новом учебном году.

Еще один Герой России - Денис Долонский жил в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Представители городской администрации ранее сообщили ТАСС, что вопросы захоронения подводников, живших в Петербурге, и увековечения их памяти будут обсуждаться с родственниками погибших моряков.

Имя погибшего в глубоководном аппарате в Баренцевом море капитана первого ранга Дениса Опарина присвоят школе в военном поселке Оленья губа в Мурманской области, в которой он учился. Как сообщила в четверг ТАСС и.о. директора школы Наталья Крапива, также в школьном музейной уголке будет создана экспозиция о подводнике. По ее словам, музейный уголок посвящен гибели подлодки С80, и там же будет размещена информация о Денисе Опарине. В этой школе он учился в 10 и 11 классах, в ней работают некоторые его одноклассники.

Память о погибшем выпускнике Александре Васильеве и его сослуживцах почтила Военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге. Васильев окончил 4-й факультет ВМА. Накануне в академии прошли траурные мероприятия. "Был приспущен флаг, а на Площади военных медиков прошла акция "Свеча памяти", - сказали ТАСС в ВМА.

Память многих регионов

Во время ЧП на борту глубоководного аппарата находился один гражданский. По данным Минобороны, его вывел из аварийного отсека капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, а затем задраил люк, чтобы не допустить распространения пожара, и ценой своей жизни продолжил борьбу с огнем. Соловьев и еще один его сослуживец Сергей Данильченко, также погибший во время пожара, родились и выросли в Брянской области.

"Конечно, вопрос увековечивания памяти Дмитрия Соловьева и Сергея Данильченко будет рассматриваться. Тем более, что именно Дмитрий Соловьев спас гражданского, задраив за ним люк. Но пока рано говорить, что конкретно это будет", - сказала ТАСС начальник пресс-службы правительства Брянской области. Чтобы определить, как почтить память о своих подводниках, власти региона собирают данные о них, в том числе сделан запрос в Почепскую школу, где учился Соловьев, об этом сказала ТАСС завуч учебного заведения.

В городе Сосновый Бор Ленинградской области вспоминают Андрея Воскресенского. Он родился в Севастополе 28 января 1972 года, после окончания факультета "Атомные энергетические установки подводных лодок" Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища был распределен на 3-ю Флотилию атомных подводных лодок Северного Флота, и в середине 90-х годов вместе с семьей переехал в Сосновый Бор.

"Андрей Владимирович Воскресенский посвятил себя атомному подводному флоту, служение Родине считал главным делом своей жизни. За заслуги перед Отечеством капитан 1 ранга Андрей Владимирович Воскресенский награжден правительственными наградами - двумя Орденами мужества, орденом "За военные заслуги", Почетной грамотой президента Российской Федерации, ведомственными знаками отличия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации города Сосновый Бор в соцсети "ВКонтакте".

Память о погибших подводниках жители Соснового Бора почтили в четверг на мемориале Защитникам Отечества, возложив цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны экипажам подводных лодок Балтийского флота.

Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина, также окончившего Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, вспоминали и в Севастополе. Минутой молчания открылась конференция севастопольского отделения "Единой России" в четверг. "Ценой своих жизней русские моряки ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и станцию. Это большая потеря для флота. Для Севастополя это особенная боль. Двое из погибших - севастопольцы", - сказал глава отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Имена героев

Коллеги и просто знакомые с теплотой вспоминают о погибших. Председатель Вологодского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник в отставке Геннадий Малышев лично знал Николая Филина и Дениса Долонского.

"На различных мероприятиях, в День ВМФ или когда привозили гуманитарные грузы, мы встречались с подводниками в Гаджиеве, в Североморске, глаза в глаза друг другу смотрели. Я хорошо помню Николая Ивановича Филина и командира Дениса Владимирович Долонского. Моряки вообще - люди особые: понятия чести, долга и совести для них очень высоки. А подводники несут двойной риск, поэтому особой стойкости характера должны быть, такими они и были", - сказал Малышев ТАСС.

Имена всех погибших в Баренцевом море подводников будут высечены на плите из черного мрамора в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - главном храме Военно-Морского Флота РФ. Как рассказала ТАСС в четверг представитель храма, на первом этаже собора висят доски со списками всех погибших российских моряков всех кораблей всех флотов до 1918 года. На втором этаже формируется такой же поминальник с именами погибших в советское и в постсоветское время. Там будет отдельная доска, посвященная этому глубоководному аппарату.

Подобный мемориальный знак планируется создать и в Мурманске. Председатель совета ветеранов-подводников Юрий Бояркин рассказал ТАСС, что группа военнослужащих по инициативе ветеранов прорабатывает идею разместить имена погибших на мемориале вблизи одного из центральных проспектов Мурманска у храма Спас-на-Водах, где размещена рубка АПЛ "Курск" и на памятных плитах выбиты имена подводников, погибших в разные годы. Этот список и планируется дополнить именами 14 погибших в Баренцевом море.