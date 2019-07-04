Семь жильцов горевшего в Краснодаре дома временно разместили в гостинице

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Семь жильцов горевшего в четверг в Краснодаре пятиэтажного дома по улице Мира заселили в гостиницу Центрального округа города, детей среди них нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"По поручению главы краевого центра Евгения Первышова сотрудники администрации оказывают помощь жильцам дома по улице Мира, 90, чьи квартиры пострадали в результате пожара 4 июля. По состоянию на 21:00 мск за содействием обратились семь жителей, их заселили в гостиницу в Центральном округе города", - сообщили в администрации.

По словам главы Центрального округа Елены Маловой, детей среди заселившихся в гостиницу нет. "Подавляющее большинство людей остаются в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. Доступ в квартиры для жильцов не ограничен. При этом после пожара в доме временно отключено электричество и прекращена подача газа", - привела пресс-служба слова Маловой.

Пожар произошел днем. Загорелась крыша, огонь распространился на площади в 1600 кв. м. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, на месте ЧП работали 147 человек с использованием 47 единиц техники. В качестве причины возгорания рассматривается замыкание электропроводки. По данным регионального МЧС, пожар полностью ликвидирован в 20:10.