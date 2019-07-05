На здании аэропорта Южно-Сахалинска установлен портрет Антона Чехова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Портрет Антона Чехова установлен на фасаде здания международного аэропорта Южно-Сахалинска (Хомутово), получившего имя писателя по итогам конкурса "Великие имена России". Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Главную воздушную гавань Сахалинской области украсил облик классика. Руководство аэропорта запланировало это сразу же, как только стали известны результаты голосования конкурса "Великие имена России", - сообщил собеседник агентства.

С одной стороны здания изображен сам Антон Чехов. С другой - его цитата: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

Чехов и Сахалин

Писатель прибыл на Сахалин летом 1890 года. Он провел на острове три месяца. В результате путешествия появилась его новая книга путевых заметок "Остров Сахалин" (1895 год). В ее основу вошли как личные переживания, так и ценные обширные статистические данные. В произведении нет ни одной стороны сахалинской жизни конца XIX века, которую бы не затронул писатель. Чехов провел свою собственную перепись населения Сахалина, заполнив около 10 тыс. карточек.