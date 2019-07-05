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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

На здании аэропорта Южно-Сахалинска установлен портрет Антона Чехова

Имя писателя было присвоено аэропорту по итогам конкурса "Великие имена России"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Портрет Антона Чехова установлен на фасаде здания международного аэропорта Южно-Сахалинска (Хомутово), получившего имя писателя по итогам конкурса "Великие имена России". Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

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"Главную воздушную гавань Сахалинской области украсил облик классика. Руководство аэропорта запланировало это сразу же, как только стали известны результаты голосования конкурса "Великие имена России", - сообщил собеседник агентства.

С одной стороны здания изображен сам Антон Чехов. С другой - его цитата: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

Чехов и Сахалин

Писатель прибыл на Сахалин летом 1890 года. Он провел на острове три месяца. В результате путешествия появилась его новая книга путевых заметок "Остров Сахалин" (1895 год). В ее основу вошли как личные переживания, так и ценные обширные статистические данные. В произведении нет ни одной стороны сахалинской жизни конца XIX века, которую бы не затронул писатель. Чехов провел свою собственную перепись населения Сахалина, заполнив около 10 тыс. карточек.

Теги
РоссияСахалинская областьПрисвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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