Погибшие в Баренцевом море офицеры войдут в "бессмертный экипаж" севастопольского училища

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Подводники-севастопольцы Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин, погибшие при трагедии в Баренцевом море 1 июля, войдут в "бессмертный экипаж" училища, которое заканчивали в 1990-е годы, информация о них появится в музее, сообщил ТАСС руководитель музея училища Николай Филимонов.

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"Будет отражена [информация о подводниках] на стендах "бессмертного экипажа" Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища", - сказал он.

"Бессмертный экипаж" - это выпускники училища разных лет, погибшие при исполнении воинского долга. Стена памяти создается в музее училища. Абанкин и Воскресенский стали 61-м и 62-м погибшими выпускниками училища, имена которых попадут на стенд.

По словам Филимонова, оба офицера - уроженцы Севастополя. "Я знаю Абанкина, который оканчивал нашу школу №27, потом - училище в 1991 году. К сожалению, не знаю, где учился Воскресенский, он окончил училище в 1994 году. После этого оба попали служить на Северный флот, после серьезного отбора попали в Главное управление глубоководных исследований", - добавил собеседник.