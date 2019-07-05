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В России появится сервис звукового сопровождения велосипедов и электросамокатов

Владельцы транспортных средств смогут выбрать "рингтон" среди звука движения на малых оборотах, быстрого гоночного болида и звука стоянки
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервис звукового сопровождения велосипедов, электросамокатов и электромобилей разработают в России к 2020 году, сообщили в пресс-службе НТИ "Автонет".

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Звук можно будет выбрать так же, как и рингтон на телефон. Будет предложено несколько вариантов: звук стоянки, быстрый гоночный болид и спокойное движение на малых оборотах. Помимо этого, можно будет скачать звук КамАЗа, при этом его громкость будет соответствующей нормам шума в городских условиях.

Планируется, что уже в 2020 году будет доступен опытный образец. В "Автонете" также отметили, что системное приложение можно будет установить при покупке транспорта. При этом разработки для велосипедов, электромобилей и электросамокатов будут отличаться. Например, устройство для электромобилей может стать полноценным бортовым оборудованием, подключающимся к машине, в то время как на велосипед планируется устанавливать отдельный блок с дисплеем и звуковым динамиком.

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