Иванов: советско-германский пакт о ненападении стал ответом на Мюнхенский сговор

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заключение договора о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией в 1939 году стало вынужденной мерой после так называемого Мюнхенского сговора, сказал в интервью ТАСС председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО), спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"До этого [подписания пакта о ненападении] был Мюнхенский сговор - когда Англия и Франция в сентябре 1938 года отдали Гитлеру на растерзание Судетскую область Чехословакии. А уже в середине марта 1939 года нацистская Германия, опять же, не встретив сопротивления со стороны западных держав, захватила всю территорию Чехии, создав в Словакии марионеточное государство. Москва в тот период единственная из всех великих европейских держав не запачкала руки договорами с Гитлером. <…> Советско-германский пакт 1939 года стал ответом на Мюнхенский сговор. Если бы не было бы Мюнхена - не было бы и советско-германского договора о ненападении", - сказал он.

Иванов отметил, что после заключения пакта стороны не стали близкими союзниками. "Что касается отношений СССР и Германии, то в результате договоренностей августа-сентября никакого "союза" между ними не возникло. Продвигая свои границы на запад, СССР выносил фронт будущей войны, отдалял его от жизненных центров СССР на 300 и более километров. Тем самым, СССР ограничивал аппетиты Германии в ее продвижении на восток", - подчеркнул председатель попечительского совета РВИО.

Он опроверг утверждение о том, что СССР сам планировал напасть на Германию, однако Гитлер опередил Сталина. "Не вдаваясь в подробности, хотел бы привести только одну цифру: СССР в начале 1941 года тратил треть всего производимого в стране цемента на сооружение новых оборонительных линий на новой западной границе. Если бы мы собирались нападать, то потратили бы эти ресурсы на что-то другое", - подчеркнул Иванов

Он добавил, что Советский Союз вступил в войну с Финляндией в 1939 году после безуспешных переговоров о том, чтобы сдвинуть государственную границу от Ленинграда. "За часть территории Карельского перешейка финнам предлагали в два раза большую территорию в Восточной Карелии. Сталин настаивал на этом, поскольку считал жизненно важным для СССР отодвинуть от Ленинграда границу, которая пролегала тогда всего в 32 км от города. Финны на уступки не шли. "Зимняя война" для СССР была войной за обеспечение безопасности второго по значению города страны, причем в Кремле опасались прежде всего удара не самой Финляндии, а того, что наступление с ее территории начнут войск одного из враждебных Советскому Союзу государств", - сказал Иванов.

Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств - участников договора. Параллельно с переговорами о пакте СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства.

Мюнхенское соглашение

В Мюнхене 29 - 30 сентября 1938 года состоялась встреча руководителей Франции и Великобритании с главами нацистской Германии и фашистской Италии. По ее итогам было подписано соглашение о передаче Третьему рейху чехословацкой Судетской области. Это произошло без согласия Чехословакии. Ее представители не участвовали во встрече, которая вошла в учебники истории как Мюнхенский сговор западноевропейских держав с Гитлером. Это событие считается прелюдией ко Второй мировой войне.