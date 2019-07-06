Помощник полпреда в УрФО Воробьев помещен в карантин СИЗО "Лефортово" в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, помещен в столичный следственный изолятор "Лефортово". Об этом ТАСС в субботу сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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"Александр Воробьев сидит пока один, в карантинной камере. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции", - сказал он.
В камере Воробьева есть телевизор, но он старый и не работает, поскольку не может принимать цифровой сигнал, добавил Мельников. По его словам, арестанту выдали книгу Вадима Денисова "Герои нашего племени". Но книга Воробьеву не очень понравилась, "так как в ней говорится о развале России". В качестве первого ужина ему принесли пюре и рыбу - питанием, по словам Мельникова, Воробьев доволен.
"Еще мы рекомендовали [руководству СИЗО] взять на контроль его состояние здоровья и вывезти на прием к медику для назначения необходимой диеты и медпрепаратов", - добавил Мельников.
В чем подозревают Воробьева
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.
Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.