Помощник полпреда в УрФО Воробьев помещен в карантин СИЗО "Лефортово" в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, помещен в столичный следственный изолятор "Лефортово". Об этом ТАСС в субботу сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Александр Воробьев сидит пока один, в карантинной камере. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции", - сказал он.

В камере Воробьева есть телевизор, но он старый и не работает, поскольку не может принимать цифровой сигнал, добавил Мельников. По его словам, арестанту выдали книгу Вадима Денисова "Герои нашего племени". Но книга Воробьеву не очень понравилась, "так как в ней говорится о развале России". В качестве первого ужина ему принесли пюре и рыбу - питанием, по словам Мельникова, Воробьев доволен.

"Еще мы рекомендовали [руководству СИЗО] взять на контроль его состояние здоровья и вывезти на прием к медику для назначения необходимой диеты и медпрепаратов", - добавил Мельников.

В чем подозревают Воробьева

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.