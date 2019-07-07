Вице-губернатор считает включение Пскова в список ЮНЕСКО историческим событием

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. Включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является историческим событием и торжеством справедливости. Такое мнение в интервью ТАСС высказала в воскресенье вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, участвующая в работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия в Баку.

"Это действительно историческое событие. Памятники архитектуры - это особая школа, основа для многих архитектурных решений. И то, что псковские храмовые элементы находят отражение в памятниках всемирного наследия, говорит о том, что они реально претендовали на то, чтобы их обозначить в списках ЮНЕСКО", - сказала вице-губернатор. По ее словам, элементы псковской школы архитектуры сегодня можно видеть в Европе и в странах за пределами континента.

Торжество справедливости

"На наш взгляд, восторжествовала историческая справедливость, коллекция уникальной псковской архитектуры находится в списке ЮНЕСКО, и это большая честь и большая ответственность для нас", - отметила Емельянова.

Она сообщила, что в целом российской стороной было номинировано 18 памятников древнего Пскова. "Приняты 10 объектов, которые относятся к церковной архитектурной школе. Это - объекты культурного наследия, которые являют собой самые древние памятники зодчества. Комиссия решила, что эти 10 памятников - самые древние, самые основные, в них сохранена идеальная историческая школа, которая требует включения в список всемирного наследия", - подчеркнула вице-губернатор.

Емельянова сообщила, что после включения памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия руководство города будет продолжать работу по их сохранению, использованию и благоустройству. "В этом отношении губернатором Псковской области принимаются серьезные меры во взаимодействии с Министерством культуры России", - добавила она.

Доброжелательное отношение

В свою очередь, постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов подчеркнул, что презентация российской стороны была встречена участниками 43-й сессии ЮНЕСКО очень доброжелательно.

"Мы очень рады, что наш объект не только включен в список (всемирного наследия ЮНЕСКО), но и сама его презентация встретила очень теплую, доброжелательную реакцию как стороны секретариата ЮНЕСКО, вспомогательных органов, все участников", - отметил он.

Кузнецов особо подчеркнул, что памятники Пскова заслуживают того, чтобы быть в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. "Вообще-то они давно уже должны были быть в списке всемирного наследия. Однако по разным причинам этот процесс затянулся. Но мы очень рады, что это произошло сегодня", - сказал он

По его словам, для российской стороны эта номинация имеет особое значение. "Потому что Псков с его памятниками, богатейшим наследием принадлежит к числу русских городов, которые можно считать колыбелью нашей культуры, нашей цивилизации и, разумеется, частью европейской культуры. Поэтому все это вызывает глубокое удовлетворение", - подчеркнул постпред РФ.