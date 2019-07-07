Эксперт Минздрава назвала нормы потребления молочных продуктов

ТАСС, 7 июля. Взрослым людям можно употреблять 200 граммов молочных продуктов в сутки. Об этом "Российской газете" рассказала Дарья Халтурина, заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

По ее словам, умеренное потребление молочных продуктов полезно для организма. Если же употреблять в сутки 400 граммов и более, положительный эффект пропадает.

Халтурина посоветовала пожилым людям заменить молоко в чистом виде на йогурт, кефир, творог и сыр. Благодаря содержащимся в них белкам, витамину D, кальцию и масляной кислоте, эти продукты способствуют профилактике саркопении - возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы. При полном отказе от молочных продуктов необходимо восполнять йод и витамин D из других источников, подчеркнула эксперт.

Ранее в СМИ появились результаты исследования испанских ученых, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, а также колоректального рака и рака мочевого пузыря.