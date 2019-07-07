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Главный диетолог Минздрава опроверг информацию о норме потребления молочных продуктов

Ограничения могут быть только для людей с пищевой непереносимостью, рассказал Виктор Тутельян
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян Александра Мудрац/TACC
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Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что для здорового человека не существует определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.

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Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина рассказала "Российской газете", что взрослым людям можно употреблять 200 г молочных продуктов в сутки. По ее словам, умеренное потребление полезно для организма. Если же употреблять в сутки 400 г в и более, положительный эффект пропадает.

"Молочные продукты полезные, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма. Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю. Если человек здоров, и даже болен, но не имеет нарушений пищеварения, употребление молочных продуктов полезно", - рассказал Тутельян ТАСС в воскресенье.

По его словам, ограничения могут быть только для людей с пищевой непереносимостью или определенными противопоказаниями для здоровья.

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