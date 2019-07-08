Игорь Бутман выразил соболезнования в связи со смертью Германа Лукьянова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мультиинструменталист, композитор, основатель ансамбля "Каданс" Герман Лукьянов до последних дней оставался "на острие" жанра, был открыт новому и музыкальным экспериментам. Такими воспоминаниями поделился с ТАСС в понедельник народный артист России, глава Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

Лукьянов умер 5 июля на 83-м году жизни, о его смерти стало известно в понедельник. Прощание с джазменом состоится 10 июля в 11 утра в ритуальном зале при морге МЕДСИ на Пятницком шоссе.

"Герман Лукьянов - один из самых настоящих гигантов джаза России и мира, - сказал Бутман. - Он был и прекрасным исполнителем, и оригинальнейшим композитором, очень необычным, умным человеком, бескомпромиссным. В последнее время он сотрудничал с интересными молодыми музыкантами, не старел душой, оставался "на острие", всегда хотел делать что-то новое, экспериментировать".

Бутман вспомнил, что совсем недавно Лукьянов рассказал ему о новой программе, достойной гастролей в США. "Мы записали его композиции. Может быть, выпустим альбом в исполнении биг-бэнда", - поделился он.

"Это был человек, для которого музыка была главным. Он даже сам делал инструменты. Когда стало трудно играть на трубе, он сделал альтгорн, тенор-горн, цуг-флейты", - рассказал Бутман.

По его словам, Лукьянову было непросто в современных реалиях, но "его все поддерживали, ценили". "Мне кажется, он прожил достойную жизнь. Его будет не хватать, его всегда молодой души", - сказал музыкант.