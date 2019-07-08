СМИ: запутавшихся в сетях в заливе Святого Лаврентия китов попробуют освободить

ОТТАВА, 8 июля. /ТАСС/. Специальная спасательная команда из атлантической канадской провинции Нью-Брансуик прибыла в залив Святого Лаврентия для спасения трех редких полярных китов, которые запутались в рыболовецких сетях. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

"Популяция этих китов в этом году уже столкнулась с гибелью шести своих представителей. Это ужасно, поэтому мы должны попытаться помочь этим [запутавшимся] китам", - сказал руководитель отряда спасателей Маки Грин. По его словам, сложность операции по распутыванию всех трех млекопитающих по шкале от 1 до 10 спасатели оценивают на восемь баллов. "Я не уверен, что мы сможем распутать всех трех китов, но попытаемся освободить хотя бы одного из них", - добавил Грин.

Запутавшихся в снастях млекопитающих специалисты Министерства рыболовства, океанов и береговой охраны Канады заметили во время облета залива Святого Лаврентия на прошлой неделе. По их словам, эти гигантские животные тащат за собой большие куски сетей, которые мешают им нормально плыть. Ранее сообщалось, что у атлантических берегов Канады погибли шесть полярных китов. Их останки в настоящее время изучают ученые для установления причин смерти этих гигантов.

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 410 гренландских китов, как еще называют этих морских гигантов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих животных. В более чем половине случаев они погибли из-за того, что запутались в рыболовецких снастях или же в результате столкновения с кораблями.