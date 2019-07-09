Принадлежность останков генералу Гюдену планируют подтвердить двумя экспертизами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Останки, предположительно, соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена, найденные в Смоленске участниками российско-французской археологической экспедиции, в ближайшее время изучат при помощи двух независимых ДНК-экспертиз, сообщила ТАСС во вторник вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова. Антропологи для проведения необходимых анализов транспортируют найденные останки в Москву.

Ранее участники российско-французской археологической экспедиции обнаружили на территории Королевского бастиона в Смоленске останки, которые, предположительно, принадлежат соратнику императора Наполеона - генерала Шарлю Этьену Гюдену, погибшему в августе 1812 года. Участники экспедиции отмечают, что у найденных останков имеются признаки ранений, полученных в свое время самим генералом - из-за ранения ему ампутировали ногу, вторая нога также была повреждена.

"Антропологи в ближайшее время транспортируют найденные останки в Москву для проведения необходимых анализов, после чего мы планируем провести две независимые ДНК-экспертизы", - сказала собеседница агентства.

Достоверно провести экспертизу поможет также прямой потомок Гюдена, проживающий во Франции. По словам Катасоновой, он уже дал свое согласие.

"Этот большой проект (российско-французская археологическая экспедиция) имеет важное значение не только с историко-культурной точки зрения, но и является элементом "народной дипломатии". Мы надеемся, что высокий результат нашей работы сможет стать одним из мостов для налаживания дружественных отношений между Россией и Францией на высоком политическом уровне", - отметила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив, говоря о значении экспедиции.

После получения результатов генетической экспертизы останки планируется перезахоронить во Франции.

О генерале Гюдене

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной Горе выстрелом, сделанном из русского орудия, ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили "Фонд развития русско-французских исторических инициатив", Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.