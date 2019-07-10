Иркутское Заксобрание увеличит выплаты жителям зоны паводка за потерю урожая и скота

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили увеличить предусмотренные распоряжением губернатора компенсации гражданам, которые в результате паводка потеряли урожай и скот, говорится в среду в сообщении пресс-службы парламента.

Согласно законопроекту, выделят из областного бюджета. Законопроект рассмотрят на ближайшей внеочередной сессии Заксобрания, дата пока не определена.

"Инициатива парламентариев о введении такого рода компенсаций была поддержана правительством региона, однако объемы выплат, предусмотренные в соответствующем указе [губернатора], по мнению депутатов, не соответствуют реальным потребностям людей и должны быть выше. По поручению спикера Заксобранием был разработан проект закона, предусматривающий дополнительные меры поддержки в виде компенсации за утерянный урожай и гибель сельскохозяйственных животных гражданам, пострадавшим в результате паводка", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусмотрены компенсации в размере 5 тыс. рублей за каждую сотку пострадавших посевов, но не более, чем за 15 соток. За крупный рогатый скот и лошадей - 60 тыс. рублей за одно животное. За средних сельскохозяйственных животных (свиньи, овцы, козы) - 6 тыс. рублей за одно животное, но не более 60 тыс. рублей в целом. За мелких сельскохозяйственных животных (кролики, птица) - 250 рублей, но не более 50 тыс. рублей в целом. Также депутаты предлагают выплатить компенсации в 100 тыс. рублей за пострадавшие от наводнения постройки для содержания сельскохозяйственных животных.

В пресс-службе парламента ТАСС сказали, что закон будет действовать до тех пор, пока помощь не получат все пострадавшие. Он расширяет перечень утрат, за которые можно получить возмещение.

Ранее указом губернатора были предусмотрены выплаты за гибель посевов, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных из расчета 4,5 тыс. рублей на одну сотку, но не более 45 тыс. рублей, 50 тыс. рублей за корову, 25 тыс. рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тыс. рублей. За утрату свиней, овец, коз предусмотрено 5 тыс. рублей, но не более 25 тыс. рублей, 200 рублей - за погибших кроликов и птиц, но не более 2 тыс. рублей.