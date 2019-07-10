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Источник: МАДИ отозвала штраф, выписанный Сергею Доренко после его смерти

Ранее в банке данных исполнительных производств появилась запись о взыскании 3 тысяч рублей с погибшего журналиста

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отозвала переданный для взыскания приставам штраф с журналиста Сергея Доренко, выписанный спустя неделю после его смерти за неправильную парковку. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в банке данных исполнительных производств появилась запись о взыскании с Доренко 3 тыс. рублей. Согласно записи, 16 мая ему был выписан штраф за парковку в неположенном месте, а 24 мая приставы возбудили исполнительное производство. Журналист умер во время поездки на мотоцикле еще 9 мая.

"МАДИ отозвала документы о взыскании штрафа, в связи с чем исполнительное производство будет прекращено на основании отзыва документа взыскателем", - отметил источник.

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Доренко, Сергей Леонидович
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