Зеленский дал правительству три месяца на принятие мер по развитию туризма в Чернобыле

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг.

Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

В частности, правительство должно утвердить схемы перемещения посетителей, обустройство маршрутов необходимой инфраструктурой, проработать маршруты посещения Чернобыля водными путями. При этом кабмин должен "способствовать продвижению на международном туристическом рынке нового направления "Безопасный Чернобыль". Указом также предусмотрены меры безопасности, которые должны соблюдаться при посещении туристами зоны отчуждения.

Зеленский, подписавший данный указ во время посещения чернобыльской зоны в среду, считает, что документ "станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины".

В то же время в Ростехнадзоре считают рискованной идею открытия зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма. Так, по мнению директора подведомственного Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) федерального бюджетного учреждения "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" Александра Хамаза, длительное и бесконтрольное нахождение туристов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может привести к облучению, в разы превышающему значение, допустимое по международным стандартам безопасности.