Роспотребнадзор: запрет алкоэнергетиков направлен на охрану здоровья населения России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Запрет слабоалкогольных тонизирующих напитков с содержанием кофеина, которые могут вернутся на российский рынок по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направлен на охрану жизни и здоровья населения России. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" написала, что ЕЭК подготовила проект решения, которое должно обязать РФ возобновить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, запрет на которые введен 1 января 2018 года из-за негативного влияния на здоровье сочетания алкоголя и энергетических добавок.

"Данный запрет направлен прежде всего на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации не предусмотрен", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

Отмечается, что сочетание алкоголя и кофеина в составе энергетических напитков, приводит к ускорению привыкания к алкоголю. "Кроме того, тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию энергетического обмена, усиливали многократно риск токсического, мутагенного и проканцерогенного действия алкоголя на человека", - добавили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что рост потребления алкоэнергетиков происходит за счет подростков и женщин детородного возраста, что способствовало снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности населения. Отмечается, что подростки в большей степени подвержены привыканию к алкоголю. "Из числа потребителей ежедневно или через день пили слабоалкогольные напитки 33% юношей и 20% девушек", - добавляется в тексте сообщения.

В пресс-службе отмечают, что требования к пищевой продукции, в том числе алкогольной, прописаны в технических регламентах Союза.

"Вместе с тем понятие слабоалкогольных напитков и требования к ним содержатся в ТР ЕАЭС 047/2018, который вступает в силу 9 января 2021 года", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Против возврата алкогольных энергетиков в российские магазины уже высказались в Минэкономразвития РФ, отметив, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК. Также в Минздраве России считают, что тонизирующие напитки с содержанием кофеина крайне негативно влияют на здоровье человека и оснований для возврата их на российский рынок нет.