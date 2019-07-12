Одна из компаний-отловщиков косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Сочинский дельфинарий", которую в июне суд признал виновной в нарушении правил рыболовства при отлове двух косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, подала апелляционную жалобу на решение о штрафе в 37,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании.

"В компанию поступило мотивированное решение суда, мы подали апелляцию в Приморский краевой суд", - сообщил собеседник агентства.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ". Все они были признаны судов виновными, им назначили штрафы от 30 до 56 млн рублей.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Но три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, отлов велся с нарушениями.

20 июня две косатки и шесть белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средней были отправлены в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих выпустили в море 27 июня. Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, животные чувствуют себя нормально. Вторую группу из трех косаток в настоящее время перевозят к месту выпуска.