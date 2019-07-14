Военные в Иркутской области восстановили более трех километров размытых паводком дорог

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Военные железнодорожники в Иркутской области восстановили более трех километров дорог, размытых во время паводка. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа восстановили более 3 км дорожного полотна, разрушенного в результате наводнения в Тулуне Иркутской области. За прошедшие сутки военными специалистами было восстановлено 900 м дороги. При помощи специальной техники завезена 1 тыс. куб. м щебня. Также зачищены 15 га территории от завалов леса, кустарника, разрушенных домов и построек", - говорится в сообщении.

Всего военные планируют восстановить 6 км дорог. Кроме того, они очищают воду, выпекают и раздают хлеб, проводят диагностические исследования проб воды и почвы, вакцинируют население. В этих работах участвуют более 1 тыс. военных.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.