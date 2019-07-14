Bulgaria Air доставит в РФ туристов из Петербурга, оставшихся в Бургасе из-за отмены рейса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Bulgaria Air обеспечит перевозку 146 пассажиров рейса из болгарского города Бургас в Санкт-Петербург, который был отменен в субботу вечером из-за технической неисправности самолета, и вернет их в Россию рейсами до Москвы, а затем обеспечит перелет в Петербург, сообщили ТАСС в авиакомпании в воскресенье.

"Bulgaria Air обеспечила перевозку почти всех 146 пассажиров из отмененного рейса из Бургаса в Санкт-Петербург <...> Часть пассажиров уже была перевезена, и сегодня вечером на рейсе из Бургаса в Москву есть 40 мест, откуда они могут быть перевезены за счет авиакомпании Bulgaria Air в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении перевозчика, поступившем в ТАСС.

В авиакомпании отметили, что призывают всех пассажиров рейса, остававшихся в Бургасе, связаться с представителями Bulgaria Air для того, чтобы получить места на самолете.

Ранее ТАСС со ссылкой на телеканал NOVA сообщал, что из-за проливных дождей был частично блокирован аэропорт Бургаса, рейсы были отменены и задержаны, а также перенаправлены на запасной аэродром в Варну.

Проблемы возникли у российских туристов, которые целую ночь провели в ожидании вылета в Санкт-Петербург в аэропорту. Их самолет должен был вылететь в 19:46 мск в субботу, но рейс был отложен, лишь в 6 часов утра их разместили в гостиницах. В пресс-службе аэропорта отметили, что причиной задержки рейса стали технические проблемы с самолетом.

В авиакомпании ТАСС подтвердили техническую неисправность воздушного судна, отметив, что по той же причине был отменен рейс в Бургас из петербургского аэропорта Пулково.