Погибший в Подмосковье летчик обучал Владимира Путина перед полетом со стерхами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Погибший в Солнечногорске руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации Сергей Минигулов.

"Никитин более года обучал главу страны летать на мотодельтоплане перед знаменитым полетом со стерхами", - сказал Минигулов.

По его словам, Никитин был одним из лучших инструкторов в России в обучении управлению дельтапланами, на которых он начал летать еще студентом. В 1982 году Никитин с коллегами построил один из первых мотодельтапланов в СССР. "Аппарат был спроектирован для геологов: мог эксплуатироваться при сильном ветре, взлетать с неровных площадок", - отметил замглавы федерации. По его словам, гибель летчика будет тяжелой утратой для всей российской легкой авиации.

Ранее сообщалось, что под Солнечногорском разбился вертолет Robinson. Погибли оба пилота, одним из которых был Никитин.

В 2012 году президент России Владимир Путин по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российского государства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". И потом совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.