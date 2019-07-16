Полиция установила владельца тигра, который выскочил на проезжую часть в центре Иванова

ТАСС, 16 июля. Тигр, выскочивший накануне из салона легкового автомобиля на проезжую часть в центре Иванова, принадлежит цирку, который в настоящий момент находится с гастролями в областном центре. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново установлен владелец животного. Тигр принадлежит цирку-шапито, который сейчас гастролирует в Иванове", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что сотрудники полиции уже опросили директора цирка. По его словам, дрессировщик решил покататься в машине с хищником, не уведомив руководителя об этом. "Полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов. Проверка продолжается", - сказали в УМВД.

Ранее очевидцы засняли, как тигр на поводке выпрыгнул из окна стоящего в пробке автомобиля и выбежал на проезжую часть проспекта Строителей. Дрессировщик успел поймать хищника, на котором не было намордника.