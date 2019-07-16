Время в пути четырех рейсов "Аэрофлота" сократилось после открытия транзита через Пакистан

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рейсы "Аэрофлота" по четырем направлениям в Юго-Восточной Азии будут выполняться быстрее после снятия ограничений на полеты в воздушном пространстве Пакистана. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с открытием воздушного пространства Пакистана рейсы в направлении Пхукета, Хошимина, Бангкока и Дели, а также обратные рейсы в Москву теперь выполняются по измененному времени", - сказал собеседник агентства. В частности, время в пути из российской столицы в Дели составляет 6 часов, а в обратном направлении - 6 часов 35 минут. Самолет из Бангкока в Москву будет лететь 10 часов, из Пхукета - 10 часов 10 минут, из Хошимина - 10 часов 15 минут.

Ранее в связи с ограничениями, введенными Пакистаном на движение коммерческих рейсов в своем воздушном пространстве время полета между Москвой и вышеуказанными регионами Юго-Восточной Азии существенно увеличивалось из-за необходимости следовать в обход.

О том, что Пакистан окончательно открыл для всех коммерческих рейсов свое воздушное пространство, которое оставалось частично закрытым после резкого обострения в отношениях с Индией в феврале этого года, сообщила во вторник газета Hindustan Times со ссылкой на представителя пакистанского управления гражданской авиации.

Как сообщается, ведомство выпустило заявление для пилотов, согласно которому "воздушное пространство Пакистана открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам".