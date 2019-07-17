Прокуратура подала 1,5 тыс. исков для восстановления прав пострадавших от паводка иркутян

ТУЛУН /Иркутская область/, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура подала в суд 1,5 тысячи исков от лица жителей города Тулун Иркутской области, чтобы юридически доказать их права на собственность и обеспечить им материальные выплаты и соцзащиту, сообщил журналистам в среду в ходе визита в Тулун генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

"Прокуратура держит всех на контроле, и за это время было принято уже 3,5 тысячи человек. В суды было предъявлено 1,5 тысячи исков о признании юридических фактов. Мы защищаем права людей, у которых по той или иной причине в свое время прописка была оформлена не в том месте, документы были оформлены неправильно, где-то не оформлены права собственности: приобрел дом, а оформить не успел, где-то прописан был в другом месте. Прокуратурой такие иски предъявляются для установления юридических оснований, чтобы люди получили денежную компенсацию, им поставили пакет решений социальных вопросов", - сказал Чайка.