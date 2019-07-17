Застрявшие в Салониках почти на сутки россияне вернулись в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Борт с россиянами, которые из-за технических неисправностей лайнеров не смогли во вторник вечером отправиться по расписанию в Волгоград из Салоник, приземлился в международном аэропорту этого города. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе волгоградского аэропорта.

"Самолет из Салоник приземлился в аэропорту Волгограда в 20:48 (19:48 мск). Обратный вылет в этот греческий город намечен на 22:00 (21:00 мск)", - сказала сотрудник справочной службы.

Согласно онлайн табло аэропорта Волгограда, прилететь самолет из Салоник должен был в четверг в 03:55 (02:55 мск), а вылететь обратно в 05:35 (04:35 мск).

Ранее генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков сообщил ТАСС, что вылет рейса EL 960 греческой компании Ellinair по маршруту Салоники - Волгоград должен был состояться во вторник в 23:40. В общей сложности на рейс были зарегистрированы 140 человек, все они прилетели.

Причиной задержки стала техническая неисправность самолета, был предоставлен другой, однако, неполадки обнаружились и там.

Генконсул отметил, что после этого ситуация начала выходить из-под контроля. Пассажиры стали предъявлять претензии как сотрудникам компании Mouzenidis, которой принадлежит компания Ellinair, и к полиции. Последовали даже некоторые агрессивные действия со стороны ряда российских граждан в отношении полицейских. Полиция приняла меры, которые не выходили за рамки ее полномочий.