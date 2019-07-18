"Ъ": штраф за неоплату проезда по платной трассе составит до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтранс предлагает установить для водителей штрафы в размере от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным автодорогам. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

Наказание планируется ввести в рамках подготовки к запуску в России системы freeflow, позволяющей автомобилистам автоматически оплачивать проезд по платным трассам с помощью транспондера, не останавливаясь на пунктах взимания платы. Впервые она должна появиться на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Штраф за первое нарушение составит 2,5 тыс. рублей. При повторной попытке проехать по платной трассе без оплаты в течение года с нарушителя будет взиматься сумма 10 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут камеры на пунктах взимания платы.

По информации издания, Минтранс также разработал правила оплаты проезда, учитывающие систему freeflow. Если водитель, въезжая на платный участок, не имеет достаточно средств для оплаты, оператор "формирует в отношении транспортного средства или пользователя информацию о задолженности", которая может быть оплачена в течение пяти суток. Если этого не было сделано, выписывается штраф.

В настоящее время водитель, попытавшийся въехать на платный участок без оплаты проезда, может быть оштрафован за игнорирование красного сигнала светофора, обычно размещаемого на пунктах оплаты. Если машина сбивает шлагбаум, сотрудники ГИБДД оформляют ДТП, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в июле директор департамента госкомпании "Автодор" Игорь Антропов в разговоре с ТАСС выражал надежду, что законопроект о штрафах будет принят в этом году. При этом совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект и рекомендовал его доработать, представив дополнительные обоснования установления административной ответственности.