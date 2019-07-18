Основатель FaceApp ответил на претензии об использовании личных данных

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Создатель приложения FaceApp, изменяющего лица людей на снимках, россиянин Ярослав Гончаров заявил в среду Forbes , что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.

Он отметил, что в программу загружаются "только те фотографии, которые пользователь хочет отредактировать". "Мы никуда не отправляем другие изображения с подключенных устройств", - добавил создатель сервиса. Гончаров также подчеркнул, что большинство фотографий автоматически удаляются с серверов через 48 часов, но пользователи могут при желании стереть свои персональные данные из приложения с помощью настроек.

В среду лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой Wireless Lab. По его словам, факт расположения FaceApp в России "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".