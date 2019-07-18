Более 3 млрд рублей направят на капремонт поврежденных паводком домов в Иркутской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 3 млрд рублей из общего трансферта в размере 14 млрд рублей на капитальный ремонт домов, поврежденных паводком в Иркутской области, следует из постановления кабмина, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3,3 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного сольными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, имея в виду проведение капитального ремонта жилых помещений общей площадью 694 тыс. 348 кв. м и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства бюджета Иркутской области, связанного с реализацией указанных мероприятий", - говорится в документе.

Также постановлением утверждено выделение до 10,8 млрд рублей на оказание мер соцподдержки пострадавшим, чьи дома не подлежат восстановлению.

В четверг пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов сообщил ТАСС, что правительством принято решение о выделении более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка.