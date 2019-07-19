Союз журналистов России возмущен продлением ареста Вышинского

"Как и многие наши коллеги, мы возлагали достаточно большие надежды относительно того, что все эти надуманные обвинения в адрес Кирилла [Вышинского] рассыплются в суде. К сожалению, этого не произошло, - сказал собеседник ТАСС. - Мы в очередной раз стали свидетелями судебного произвола, мы в очередной раз увидели, что судилище по делу журналиста, который по факту занимался своей профессиональной деятельностью, то есть информированием общественности о том, что происходит, было в очередной раз перенесено".

В СЖР назвали такую ситуацию "абсолютным произволом в вопросе решения судьбы коллеги". "Мы возмущены тем, что Кирилл Вышинский до сих пор находится под стражей. И не только Союз журналистов, но и многие общественные организации - не только российские, украинские, но и международные. Кирилл Вышинский должен быть освобожден", - подчеркнул Шафир.

Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года.