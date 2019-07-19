Ассоциация авиакомпаний выступила против нового порядка допуска к зарубежным рейсам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила против введения нового порядка допуска к зарубежным рейсам. Об этом говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна директору департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлане Петровой (документ опубликован на сайте организации).

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что в России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, указывало издание, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае "угрозы безопасности РФ", а нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты.

"Считаем, что представленный для обсуждения проект постановления правительства РФ "Об утверждении порядка выдачи разрешений российским эксплуатантам гражданской авиации на выполнение международных полетов" не соответствует заявленным целям, ведет к избыточному административному регулированию деятельности эксплуатантов гражданской авиации", - говорится в письме.

По мнению Тасуна, новый порядок приведет к росту трудоемкости работ, так как оформлять разрешение придется на каждый международный рейс, что на данный момент не делается. Более того, это сделает выполнение чартерных рейсов невозможным на глубину менее 4-5 дней, так как заявка на чартерный рейс рассматривается Росавиацией в течение трех дней.

Ранее в пятницу в Минтрансе сообщили, что законопроект о новом порядке допуска к зарубежным рейсам должен повысить уровень безопасности полетов и направлен на усиление контроля за техническим обслуживанием воздушных судов. Минтранс России не заинтересован в установлении избыточных норм и правил, которые повлекут за собой издержки для авиаотрасли, отметили в ведомстве.