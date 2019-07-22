ESET заявила, что мошенники через фейковый FaceApp могут распространять вредоносное ПО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мошенники после новой волны распространения фоторедактора FaceApp, который имеет фильтр состаривания людей, начали распространять фейковое приложение FaceApp Pro. Загружая эту подделку пользователи могут установить на гаджеты вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщила международная антивирусная компания ESET.

"На волне возросшего интереса к FaceApp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии FaceApp Pro. В ряде случаев мошенники создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения. При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу", - указывают эксперты.

В ESET отметили, что при установке пользователи также получают уведомления, являющиеся частью мошеннической схемы. Эксперты компании заявили, что одно из таких приложений можно купить в Google Play. При работе с ним дается ссылка на файлообменный сервис mediafire.com, что предполагает возможность загрузки вредоносного ПО.

Кроме этого, злоумышленники продвигают фейковый FaceApp через видеоролики на YouTube, где в описании размещают ссылку на скачивание приложения-клона.

"На момент исследования один из YouTube-роликов имел более 150 тыс. просмотров, а число переходов по ссылке превысило 90 тыс. Чтобы избежать заражения вредоносным ПО и не попасть в ловушки мошенников, ESET рекомендует загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, а также обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок", - добавили в компании.

Использование оригинального приложения

Приложение для мобильных устройств фоторедактор FaceApp стало вновь популярным после того, как разработчики добавили в него функцию состаривания людей на фотографии. Вскоре после этого ряд экспертов высказались о возможных проблемах у пользователей, так как приложение якобы имеет доступ ко всем фотографиям, которые находятся на телефоне.

17 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой. По его словам, факт расположения в России офиса разработки FaceApp "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".

После этого заявления разработчики сообщили, что не занимаются передачей данных пользователей третьим лицам. FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, куда загружается только фотография, выбранная пользователем для редактирования.

При этом разработчики отмечают, что могут сохранить загруженную фотографию в облаке, причиной этого являются производительность приложения и расходуемый трафик. Большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов с даты загрузки.

Основная группа разработчиков находится в РФ, но при этом данные не передаются в страну, пояснили в компании.