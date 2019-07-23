"Яндекс.Такси" отключила таксопарк после ДТП с погибшими в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" отключила от заказов весь таксопарк, в котором состоял столкнувшийся с грузовиком в Санкт-Петербурге автомобиль, водитель которого ездил без прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

ДТП с участием автомобиля "Яндекс.Такси" произошло во вторник утром на набережной Обводного канала - машина Skoda под управлением водителя-иностранца врезалась в грузовик с прицепом. Один пассажир такси погиб на месте, еще двое были направлены в больницу. Впоследствии еще один пассажир автомобиля скончался в больнице. Водитель такси был задержан, он управлял машиной без прав, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"По предварительной информации, водитель передал управление машиной другому человеку. Это грубейшее нарушение правил сервиса. До уточнения всех обстоятельств мы отключили от наших заказов весь таксопарк, в нем будет проведена проверка", - сказали в пресс-службе.

Название таксопарка-партнера в компании не уточнили. В компании также отметили, что пострадавший и родственники погибших смогут получить выплаты в соответствии со страховой программой "Яндекс.Такси". "В настоящее время наша поддержка связывается с семьями и страховой компанией", - отметила представитель компании.

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что водитель грузовика, в которого врезался автомобиль такси, пытался сбежать с места ДТП, однако был задержан. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.