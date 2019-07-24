Детский лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае закроют

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Детский лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, закроют. Об этом сообщила в среду министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова на совещании с участием статс-секретаря - заместителя министра просвещения РФ Павла Зеньковича.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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"Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся. Сейчас там находятся 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей", - сказала Кузнецова.

В министерстве образования ТАСС не уточнили, когда именно лагерь будет полностью закрыт.

Глава региона Сергей Фургал сообщил, что готовятся документы, необходимые для закрытия лагеря.

По данным Министерства образования и науки Хабаровского края, в лагере находилось 175 детей. Как сообщала администрация Комсомольска-на-Амуре, всех детей из палаточного лагеря накануне разобрали по домам родители. Лагерь в среду продолжал работать.

По факту ЧП в детском лагере СК РФ возбудил уголовное дело. Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.