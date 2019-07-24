Семьи погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае детей получили выплаты

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края перечислили по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Семьям погибших уже перечислено по 1 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что в четверг состоится прощание с двумя погибшими девочками.

Министр здравоохранения региона Александр Витько в эфире телеканала "Россия 24" в свою очередь сообщил, что пострадавшие дети получают все необходимое лечение в краевой клинической больнице и продолжат реабилитацию в санатории "Амурский".

"Те дети, которые находятся сегодня здесь, в городе Хабаровске, в детской краевой клинической больнице, и которым установлен диагноз "отравление угарным газом", получают все необходимое лечение... Их состояние удовлетворительное. В плане реабилитации идут переговоры с нашим детским санаторием "Амурский", чтобы детей дальше реабилитировать на его базе", - сказал Витько.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Сгорело более 20 палаток.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.

В новость внесены изменения (09:09 мск) - добавлена информация о пострадавших.