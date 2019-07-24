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Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Такова была воля самого журналиста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.

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Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщила его вдова Юлия.

"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно", - написала она.

"Но даже сейчас я не могу написать - "вот и все". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", - написала Юлия.

Прах журналиста, умершего 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы, был развеян в Керчи согласно его воле.

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РоссияДоренко, Сергей Леонидович
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