Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
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Биография Сергея Доренко
Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщила его вдова Юлия.
"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно", - написала она.
"Но даже сейчас я не могу написать - "вот и все". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас", - написала Юлия.
Прах журналиста, умершего 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы, был развеян в Керчи согласно его воле.