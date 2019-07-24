Главный реставратор Нотр-Дама опасается пагубного влияния жары на конструкцию собора

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Установившаяся на территории Франции аномальная жара может привести к обрушению сводов собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в середине апреля. Об этом заявил в эфире телеканала Euronews главный архитектор, отвечающий за реставрацию Нотр-Дама, Филипп Вильнев.

"В то время, пока я с вами говорю, своды могут обрушиться, потому что с 15 апреля мы не могли получить доступ к ним ни с верху, ни с низу", - сказал Вильнев.

Он отметил, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды и с тех пор не подвергался никакому воздействию. "Мы установили везде датчики и выяснили, что каменная кладка остается неподвижной", - сказал он. "Меня беспокоит, что в результате высыхания [из-за жары] швы в каменной кладке потеряют свои связующие свойства и структуру, из-за чего сводчатый потолок может обрушиться", - подчеркнул архитектор.

В среду французская метеорологическая служба Meteo France объявила максимальный - красный - уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары. Речь, в частности, идет о департаментах Нор, Па-де-Кале, Сомма, Эна, Приморская Сена, Эр, Йонна, Об, а также о столичном регионе Иль-де-Франс, в который входят департаменты Валь-д'Уаз, Эсон, Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн и непосредственно Париж. Еще в 60 департаментах сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу Meteo France, в четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах. В столице столбики термометров, по информации синоптиков, могут подняться до плюс 42 градусов по Цельсию.