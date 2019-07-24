Кабмин распределит субсидии, в том числе пострадавшей от паводка Иркутской области

Правительство, в частности, планирует обсудить выделение дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Еще один пункт повестки заседания предполагает направление в 13 регионов России дополнительных 4 млрд 343 млн рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Таким образом, общий объем межбюджетных трансфертов на эти доплаты в текущем году составит 11 млрд 417,5 млн рублей. Необходимость увеличения трансферта в кабмине объясняют новым порядком подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров.

Кроме того, как заявил накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина вице-премьер Виталий Мутко, кабинет министров 25 июля обсудит выделение пострадавшей от паводка Иркутской области субсидий на компенсации сельхозпроизводителям и на ремонт мостов и дорог.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство в четверг проведет заседание, на котором рассмотрит восемь законопроектов и распределит регионам федеральные средства на пенсии и лекарственное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Также правительство обсудит увеличение объема субвенций субъектам РФ на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Эту сумму предлагается увеличить на 3 млрд 097 млн рублей - до 34 млрд 464 млн рублей - в связи с ростом числа граждан, имеющих право на получение такой госпомощи.

Как сообщил накануне на совещании у Путина вице-премьер Мутко, в повестку предстоящего заседания кабмина также включены вопросы о выделении двух субсидий Иркутской области для оказания ей помощи в ликвидации последствий паводка, начавшегося в конце июня. Так, на компенсации местным сельхозпроизводителям предлагается направить 170 млн рублей, еще 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог.

Законопроекты

Помимо этого, в повестке заседания кабмина значатся восемь законопроектов, один из которых направлен на совершенствование порядка вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации или в ремонт. Другой проект вносит поправки в закон о связи и сокращает с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые также будут обсуждаться на совещании, призваны исключить зависимость размера штрафа за нарушение грузовиками правил дорожного движения от способа фиксации нарушения и объекта контроля.

Еще один проект в повестке уточняет закон об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к Москве новых территорий. Эти изменения позволят собственникам или другим правообладателям имущества, принудительно изымаемого в связи с этим присоединением, на справедливое и равноценное возмещение.

Отдельный блок законопроектов касается ратификации международных соглашений. Среди них протокол о внесении изменений в договор с Болгарией о социальном обеспечении, а также два соглашения стран СНГ - об использовании систем спутниковой связи военного назначения и о взаимодействии по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации.

Кроме того, планируется обсудить законопроект о распространении на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) положений Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. Документ предусматривает признание РФ обязательности применения этой конвенции к ВОИС.