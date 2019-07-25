Путин рассказал, как организован отдых для детей из Иркутской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области поедут отдыхать на различные отечественные курорты и за границу.

На встрече в Кремле с семьями, пострадавшими от наводнения, глава государства рассказал, что "поступило 3,6 тыс. заявок" на детский отдых, "Почти 2 тыс. [детей] уже выехали на отдых. И прямо сегодня выезжают 1,6 тыс.", - отметил Путин, уточнив, что еще "около 1,3 тыс. родителей отказались по различным причинам".

По словам президента, ребята будут отдыхать в "разных местах: Черное море, "Артек", "Орленок", Тихий океан во Владивостоке, близлежащие регионы". "Даже Монголия предложила нам разместить детей. Мы тоже не отказываемся, с удовольствием", - заметил глава государства.

"Мы с вами, когда встречались на месте [19 июля в Иркутской области], я предложил вам поехать в одно из учреждений Управления делами президента. Это будет комплекс "Дагомыс". Находится прямо на берегу моря, вам понравится", - обратился Путин к гостям. Он также предложил им совершить экскурсию по Москве, а для детей организовать медицинский осмотр, чтобы убедиться, что у них нет противопоказаний для дальнейших путешествий.